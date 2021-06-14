СМИ: два гражданина США признали свою причастность к побегу Карлоса Гона из Японии

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Первое судебное слушание по делу американских граждан Питера и Майкла Тейлоров, которых обвиняют в причастности к побегу из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, началось в понедельник в Токийском окружном суде. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, в начале разбирательства в суде двое американцев признались, что помогали Гону уехать из Японии. В марте токийская прокуратура выдвинула против Тейлоров обвинения в пособничестве преступнику в уходе от правосудия.

2 февраля Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу столичной прокуратуры. Кроме того, японская сторона запросила экстрадицию гражданина Соединенных Штатов ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

Следствие полагает, что Тейлоры в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.