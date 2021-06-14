В жилом доме в Челябинской области взорвался газ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. В пятиэтажном доме в городе Коркино Челябинской области взорвался газ. В результате происшествия один человек получил травмы и был госпитализирован, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

"В 11:40 (09:40 мск) 14 июня поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на четвертом этаже по адресу: г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 175. Погибших нет. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован с ожогами.

По данным управления, повреждений несущих конструкций дома не зафиксировано.