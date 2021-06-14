При пожаре в частном доме в Республике Алтай погибли трое детей

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Трое детей в возрасте от трех до семи лет погибли при пожаре в частном доме в селе Анос Республики Алтай. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 15:31 местного времени (11:31 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Расстояние от пожарного подразделения около 20 км. Пожарные подразделения прибыли в 15:52 местного времени (11:52 мск). В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило трех погибших детей [в возрасте] от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара задействовано три пожарных автомобиля, девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Турсиб". К месту пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай.