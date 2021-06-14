СМИ: у берегов Йемена после крушения судна обнаружили более 150 тел мигрантов

КАИР, 14 июня. /ТАСС/. Более 150 тел погибших обнаружено в море у берегов Йемена после крушения лодки с мигрантами. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Hadath.

По данным источников телеканала, нелегальные мигранты из Африки направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Уже приближаясь к суше, лодка столкнулась с рыболовецким судном, в результате чего перевернулась.

Газета Asharq al-Awsat ранее сообщила о 25 погибших.

По данным йеменской газеты Al-Ayyam, всего в лодке в момент крушения находилось до 400 африканских нелегальных мигрантов.

Ранее телеканал Sky News Arabia информировал, что на борту судна находились более 250 мигрантов.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) — добавлена информация о числе жертв.