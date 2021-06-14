Пожар локализовали на площади в 2,5 тыс. кв м близ поселка в Свердловской области

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спасатели в Свердловской области в понедельник вечером локализовали ландшафтный пожар на площади 2,5 тыс. кв. м близ коттеджного поселка Бобры села Косулино Белоярского городского округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 22:11 (20:11 мск) пожар вблизи коттеджного поселка Бобры села Косулино Белоярского городского округа локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры для ликвидации пожара", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, информация о возгорании поступила в 20:12 (18:12 мск). Горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям пожарных, удалось не допустить переход огня на населенный пункт.

В тушении пожара задействованы 30 человека личного состава, восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.