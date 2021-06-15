Прокуратура в Кирове проверит ресурсоснабжающую компанию после получения ребенком ожогов

ТАСС, 15 июня. Прокуратура в Кирове начала проверку работы ресурсоснабжающей организации после получения десятилетней девочкой ожогов 40% тела в результате прорыва теплосети в областном центре, сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура проверит деятельность ресурсоснабжающей организации в части своевременности принятия мер по надлежащему содержанию и ремонту объекта ЖКХ, вблизи которого пострадал ребенок. В рамках проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации в части своевременности принятия мер по надлежащему содержанию и ремонту объекта ЖКХ, вблизи которого произошло происшествие", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, днем 14 июня на улице Северо-Садовой из-за прорыва магистрали с горячей водой в тепловом узле произошел подмыв и провал грунта. Рядом находилась 10-летняя девочка, она попала в горячую воду и получила 40% ожогов тела. Ребенок госпитализирован.

Следственное управление СК РФ также проводит проверку. Кроме того, проверка идет в департаменте городского хозяйства. Власти города намерены обратиться в Ростехнадзор с просьбой провести внеплановую проверку по соблюдению компанией "Кировские тепловые сети" требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов.

Ранее в администрации города сообщили, что компания окажет всю возможную поддержку в лечении и восстановлении пострадавшей девочки. После завершения следственных действий поврежденные трубы на данном участке будут заменены.