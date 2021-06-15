В Якутии возбудили второе уголовное дело после пожара в доме, где погибли четыре человека

ТАСС, 15 июня. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырех человек на пожаре в частном доме в Якутске. Ранее завели дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела следствием получены данные о регулярной сдаче дома в посуточную аренду для проведения праздничных и иных мероприятий с массовым пребыванием людей <…> При сдаче дома на улице Луговой собственниками оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в связи с чем следователем <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к сдаваемым объектам с массовым пребыванием людей предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности. Санкции статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Пожар площадью 140 кв. м в трехэтажном частном доме в Якутске произошел ночью 13 июня. Пожарные обнаружили останки трех тел. В понедельник, 15 июня, при разборе завалов найдено тело еще одного погибшего. По данным следствия, среди погибших две девушки 17 и 18 лет и 19-летний юноша.