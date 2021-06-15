Суд поместил под домашний арест водителя после ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Суд заключил под домашний арест водителя микроавтобуса, который 11 июня допустил столкновение с грузовиком в Воронежской области. В результате происшествия два человека погибли и восемь пострадали. Об этом сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"Суд направил водителя под домашний арест до 11 августа", - сообщил она.

Авария произошла днем 11 июня в Каширском районе на шестом км автодороги Воронеж - Нововоронеж - Луганск. По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса "Ситроен" не уступил дорогу грузовику MAN. В момент аварии в микроавтобусе находились 18 человек, двое из них погибли, еще восемь пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".