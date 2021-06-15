В Волгоградской области в канале нашли тело девятилетней девочки

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели девятилетней девочки, тело которой обнаружили в одном из каналов Волжской оросительной системы, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Вечером 14 июня в правоохранительные органы Николаевского района Волгоградской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девятилетней девочки, которая утром ушла гулять и домой не вернулась. Тело ребенка было обнаружено в одном из каналов Волжской оросительной системы. По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром девочка с разрешения родных ушла гулять по территории поселка Комсомолец Николаевского района. После обеда ее бабушка забеспокоилась, искала ребенка самостоятельно, но найти не смогла и обратилась с заявлением об исчезновении. В течение часа в ходе организованных поисковых мероприятий в одном из расположенных рядом с поселком каналов Волжской оросительной системы глубиной до 2 м было обнаружено тело девочки.

"В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено, причина ее смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.