Защита акциониста Крисевича обжалует его отправку в СИЗО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сторона защиты обжалует решение арестовать художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС заявил его адвокат Мансур Гильманов.

"В ближайшее время мы обжалуем решение избрать Крисевичу меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник.

Таганский суд Москвы в минувшее воскресенье отправил до 11 августа в СИЗО художника-акциониста за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий - в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие.