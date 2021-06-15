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Защита акциониста Крисевича обжалует его отправку в СИЗО

Ранее Таганский суд Москвы отправил в СИЗО до 11 августа художника-акциониста Крисевича за стрельбу из охолощенного оружия на Красной площади

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сторона защиты обжалует решение арестовать художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади. Об этом ТАСС заявил его адвокат Мансур Гильманов.

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"В ближайшее время мы обжалуем решение избрать Крисевичу меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник.

Таганский суд Москвы в минувшее воскресенье отправил до 11 августа в СИЗО художника-акциониста за стрельбу на Красной площади. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий - в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие.

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