В Челябинске произошел пожар на складе

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. В Калининском районе Челябинска во вторник загорелся склад. Спасатели на пожаре работают по повышенному рангу, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

"[Спасатели] выехали по повышенному рангу на тушение возгорания на складе", - сказали в пресс-центре, добавив, что информация уточняется.

По данным местных СМИ, склад находится в Калининском районе, на нем могут храниться пиломатериалы и изделия из древесины.

В МЧС сообщили, что на месте работают 64 человека и 20 единиц техники. "На данный момент площадь пожара составляет 3 000 кв. метров. Из здания эвакуированы 25 человек", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), территория которого располагается вблизи от произошедшего возгорания, сообщили ТАСС, что огонь на территории предприятия не замечен. "ЧЭМК никакого отношения к пожару не имеет, горели соседние склады сыродельной компании", - сказали в пресс-службе.

По данным синоптиков, в большинстве районов Челябинской области 15-17 июня сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости по региональной шкале). Накануне власти Челябинска обратились к жителями города с просьбой не поджигать тополиный пух.