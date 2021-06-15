Муфтия Волгоградской области избили во время конфликта на дороге в Волжском

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Муфтия Волгоградской области Бата Кифаха Мохамада избили в ходе конфликта на дороге в городе Волжском, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Есть обращение с заявлением по факту получения в дорожном конфликте между двумя автомобилистами травм муфтием. Все участники конфликта установлены, по заявлению проводится проверка", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказал ТАСС Бата Кифах Мохамад, конфликт произошел в понедельник, когда муфтий остановил машину перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящего по "зебре" пожилого мужчину. Это вызвало агрессию другого водителя, который, не выходя из автомобиля, стал оскорблять религиозного деятеля.

Муфтий рассказал, что нападавший нецензурно выражался и нанес ему несколько ударов по голове. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

По словам Бата Кифаха Мохамада, врачи выявили у него перелом носа в двух местах, сотрясение головного мозга.