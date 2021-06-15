Открытое горение на складе в Челябинске ликвидировали

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение возле Челябинского электрометаллургического комбината. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:05 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Пожар в здании, где находятся складские помещения, начался в 09:52 мск. В пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината, территория которого располагается рядом с местом возгорания, сообщили ТАСС, что огонь на территории предприятия не замечен. Там уточнили, что горят соседние склады сыродельной компании. Из подвального помещения здания эвакуировали 30 человек. В 14:02 объявили локализацию пожара на площади 3 700 кв. м.

"Осложняло тушение отсутствие на первом этапе тушения пожара администрации объекта - не было возможности получить информацию о ближайших пожарных водоисточниках, на первом этапе были некоторые перебои с водой, большая горючая загрузка, очень большая и сложная планировка зданий и помещений, что мешало провести разведку на первоначальном этапе, ну и плюс, конечно же, сухая и ветреная погода", - сказал замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов. Он добавил, что благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространение огня еще на 1,5 тыс. кв. метров склада. "Пожар тушили по четвертому (повышенному) номеру сложности. К ликвидации привлекались 117 человек личного состава и 36 единиц техники", - добавил он.

Крыша горящего здания обрушилась на площади 500 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлекали пожарный поезд.