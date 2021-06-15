Защита экс-директора "Открытой России" Пивоварова обжалует арест в кассационном суде

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Сторона защиты экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняемого по делу о деятельности нежелательной организации, намерена подать жалобу в кассационный суд на избранную в отношении него на время следствия меру пресечения в виде содержания под стражей, заявил ТАСС во вторник его адвокат Александр Валявский.

"Мы не согласны с решением суда второй инстанции, намерены обжаловать его в кассационной инстанции. Сейчас получаем судебные акты, заверенные, и подаем жалобу", - сказал Валявский, добавив, что также сторона защиты будет готовить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Первомайский районный суд Краснодара 2 июня удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по обвинению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, его арестовали до 31 июля. Во вторник Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу его адвокатов, не нашел оснований для замены ранее избранной в отношении Пивоварова меры пресечения, оставив его под стражей.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение. Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. До этого Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Ранее "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.