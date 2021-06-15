В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве двух пожилых людей

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Татарстана задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в убийстве. <...> Установлено, что потерпевшие вызвали наемных рабочих: мужчину и женщину для работы по хозяйству. "Помощница" услышала крик хозяйки и пошла посмотреть, что происходит. Во дворе дома она увидела, как наемный рабочий чем-то бьет хозяйку дома. На шум вышел хозяин, на которого также набросился злоумышленник, чем-то его ударил", - сообщили в МВД.

По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").

У подозреваемого сотрудники полиции изъяли автомобиль Toyota, принадлежавший потерпевшим. Кроме того, в транспортном средстве обнаружены орудия преступления: нож и молоток. В настоящее время на месте преступления работают следователи.