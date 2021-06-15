На Украине чиновники продавали вакцину от коронавируса, полученную в рамках COVAX

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники психоневрологического интерната и поселкового совета в Киевской области подпольно организовали продажу вакцины от коронавируса, полученных в рамках международной программы COVAX и предназначенных для бесплатной вакцинации пациентов лечебного учреждения. О раскрытии этого преступления во вторник сообщила Национальная полиция Украины на своем официальном сайте .

"В рамках механизма COVAX ряд государственных учреждений [Украины] получили вакцину для вакцинации незащищенных слоев населения. Однако должностные лица [психоневрологического] интерната и Бородянского поселкового совета [в Киевской области] указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев первого и второго этапов вакцинации", - говорится в сообщении. Уточняется, что "руководители этих учреждений продавали посторонним лицам вакцину против коронавирусной болезни, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения".

В полиции отметили, что зафиксировано 14 случаев неправомерной продажи препаратов. Силовики провели шесть обысков в интернате, а также в административных помещениях областной территориальной общины. По факту нелегальной продажи вакцины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Нарушителям грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и без права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Украина начала вакцинацию от коронавируса в числе последних стран Европы - 24 февраля. Для инъекций в стране применяют препараты Pfizer - BioNTech, AstraZeneca и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Часть препаратов Украина получает бесплатно по программе COVAX, а часть закупается за счет государственного бюджета.