На заводе "Уралтрансмаш" задержали мужчину, который пытался похитить металл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии задержал неизвестного мужчину, пытавшегося похитить металл с завода "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод", входит в госкорпорацию "Ростех") в Екатеринбурге. Представитель предприятия открыл стрельбу, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии увидел, как неизвестный через забор похищает металл с предприятия. Сотрудник подошел к неизвестному и предупредил, что будет стрелять, если грабитель не остановится. После этого произвел два предупредительных выстрела в воздух из табельного ПМ, тогда грабитель взял в руки металлическую трубу и пошел на сотрудника. Ему пришлось прострелить нападавшему голень левой ноги, после чего задержать его", - сказал собеседник агентства.

Задержанным оказался местный житель, ранее судимый по ст. 161 УК РФ "Грабеж".

В пресс-службе предприятия подтвердили ТАСС факт задержания. По словам собеседницы агентства, сейчас завод работает в штатном режиме, ущерба предприятию нанесено не было.

"Уралтрансмаш" - единственный в стране производитель самоходных артиллерийских орудий. Первый выпуск продукции датирован 8 сентября 1817 года. Сегодня предприятие специализируется на продукции как военного, так и гражданского назначения.