Уголовное дело возбудили по факту детских игр с удушением в летнем лагере под Пензой

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после появление в Интернете видео детской игры с использованием приемов удушения в оздоровительном лагере "Строитель" Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"На видео зафиксированы действия нескольких несовершеннолетних девочек 2007-2009 годов рождения по намеренному перекрытию доступа кислорода. <…> Для проверки произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"", - отмечается в сообщении.

В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию работников детского лагеря.

По данным пресс-службы УМВД по Пензенской области, девять детей 2007 и 2008 годов рождения участвовали в опасной для жизни игре.