На Савеловском направлении МЖД произошло возгорание состава

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Поезда первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути из-за задымления на крыше одного из вагонов поезда. Состав оперативно остановили, но на период устранения задымления на Савеловском вокзале временно не подавалось напряжение, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 16:40 на станции Москва-Бутырская при отправлении пригородного поезда №6620 Москва - Лобня произошло задымление крышевого оборудования одного из вагонов. В целях безопасности на период локализации задымления пассажиров вывели в другие вагоны, а также была временно прекращена подача электроэнергии. В 16:50 электроснабжение станции восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поезд был возвращен на станцию, где пассажиры смогут продолжить маршрут на попутных электричках. В связи с этим в пути задержано несколько пригородных поездов, в том числе МЦД-1. "Принимаются меры для сокращения опоздания задержанных поездов. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), безопасности пассажиров ситуация не угрожала, они были оперативно выведены из поезда. "Причина задымления выясняется. Сейчас поезда едут в обе стороны", - заключили в пресс-службе компании.