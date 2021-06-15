В Новой Москве убили двух женщин и подожгли квартиру

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства убийства двух женщин в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Утром 15 июня в квартире жилого дома на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы после тушения пожара обнаружены тела двух неустановленных лиц с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - сказала Иванова. По ее словам, личности погибших сейчас устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Ранее в экстренных службах сообщили, что в деревне Кокошкино на улице Дзержинского произошел пожар в квартире, на месте обнаружены тела двух погибших. Площадь пожара составила 10 кв. м. Источник добавил, что причиной пожара стал поджог.