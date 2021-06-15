Дело возбуждено по факту загрязнения нефтепродуктами участка муниципальной земли на Кубани

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту загрязнения нефтепродуктами участка муниципальной земли в Павловском районе Краснодарского края. Общая сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой Павловского района установлено, что на территории земельного участка, расположенного в ст. Павловской, по вине неустановленных лиц произошел разлив нефтепродуктов. <... > По инициативе прокуратуры района территориальным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что проверочные мероприятия показали, что химическое вещество обнаружено в технических колодцах близлежащих домовладений, которые обеспечены альтернативными источниками водоснабжения.

Также в пресс-службе ТАСС уточнили, что общая сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей. "Ход и результаты расследования уголовного дела, а также реальное устранение нарушений закона поставлены прокуратурой района на контроль", - отметили в пресс-службе.