{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кровля здания на площади 600 кв. м горит в Оренбуржье

К тушению привлечено 26 человек и 8 единиц техники

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат кровлю здания на площади 600 кв. метров на территории предприятия в Новотроицке Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Горит кровля отдельно стоящего здания на территории предприятия на улице Промышленная, здание двухэтажное. По оперативным данным, площадь пожара [составляет] около 600 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Угрозы распространения огня нет, пожар локализован. К тушению привлечено 26 человек и 8 единиц техники от МЧС.

Теги
Оренбургская область
Прокуратура проверяет информацию из соцсетей о разливе нефти в Калмыкии
На опубликованных фотографиях изображены пятна, внешне схожие с нефтяными
Читать полностью