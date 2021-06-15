Кровля здания на площади 600 кв. м горит в Оренбуржье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат кровлю здания на площади 600 кв. метров на территории предприятия в Новотроицке Оренбургской области, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Горит кровля отдельно стоящего здания на территории предприятия на улице Промышленная, здание двухэтажное. По оперативным данным, площадь пожара [составляет] около 600 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Угрозы распространения огня нет, пожар локализован. К тушению привлечено 26 человек и 8 единиц техники от МЧС.