СМИ: в Словакии впервые за 100 лет медведь растерзал человека

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Бурый медведь растерзал 57-летнего жителя Словакии. Трагедия произошла в лесу в холмистой местности у города Липтовски-Микулаш. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио.

Факт, что мужчина был растерзан медведем, подтвердила полиция. Это первый случай гибели человека от нападения крупнейшего европейской хищника за последние 100 лет.

Медведи были полностью истреблены в Словакии в первой половине ХХ века. Экологи, стремясь восстановить утраченный природный баланс, в 90-х годах прошлого века завезли несколько особей из украинских Карпат. Звери быстро размножились в лесах на востоке и севере страны. Их нападения на людей крайне редки и обычно происходят по виде человека, умышленно или непроизвольно спровоцировавших на это хищников.