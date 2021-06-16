Дело возбудили в Комсомольске-на-Амуре по факту жестокого обращения с ребенком в семье

ХАБАРОВСК, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после проверки информации о жестоком обращении с ребенком, прозвучавшей на одном из федеральных каналов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

В апреле в эфире программы "Мужское/женское" на Первом канале прозвучала информация об истязании пожилой женщины и ребенка в одной из семей Комсомольска-на-Амуре. Прокуратура города провела проверку.

"Прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Установлено, что 47-летняя местная жительница ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию своей 11-летней дочери, жестоко обращалась с ней, применяя физическую силу.

Мать лишили родительских прав, девочка проживает со старшей сестрой.