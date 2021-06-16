Уголовное дело возбудили в Приморье против подростков, осквернивших памятник Герою России

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело о вандализме в отношении двух девушек-подростков, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних 14 и 15 лет. По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, употребив спиртные напитки, пошли гулять по городу Арсеньеву. На улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова девушки, зайдя за памятник герою, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли", - говорится в сообщении.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение иных сооружений, совершенный группой лиц"). Следователи изъяли видео с камер видеонаблюдения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.

"Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Кроме того, установлена торговая точка, где несовершеннолетние приобрели спиртные напитки в ночное время. В связи чем следственным управлением инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности", - уточняется в релизе.

Отмечается, что одна из подростков ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и уголовное дело в отношении нее рассматривается в суде.

24 ноября 2015 года СУ-24 Олега Пешкова был сбит в районе сирийско-турецкой границы. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.