В Приморье нашли тела супругов, пропавших на озере

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Приморском крае обнаружили тела супругов, пропавших ранее на озере Ханка, у которых остался маленький ребенок, сообщает в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"В ходе поисковых мероприятий на озере Ханка, где 11 июня 2021 года на острове обнаружена резиновая лодка и трехлетний ребенок, сотрудники МЧС обнаружили тела его родителей. Тела мужчины и женщины прибило к берегу острова на озере Ханка недалеко от того места, где была найдена резиновая лодка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

12 июня Следственное управление сообщило, что на озере Ханка пропала семья из трех человек, которая вышла на воду на надувной лодке с мотором. Местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").