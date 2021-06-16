На Колыме завели дело о превышении полномочий на руководителей филиала Росавтодора

ТАСС, 16 июня. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбудили в Магаданской области в отношении двух руководителей филиала Межрегиональной дирекции по дорожному строительству на Дальнем Востоке (входит в структуру Росавтодора) из-за некачественно отремонтированного моста на федеральной трассе. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Производится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении двух руководителей филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - рассказали в управлении. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По информации УФСБ, обвиняемые подписали документы по приемке некачественных работ на мосту через реку Неорчан, который расположен на федеральной автомобильной трассе "Колыма". Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.