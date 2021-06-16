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Суд Приморья вынес приговор двум гражданам Китая за незаконное пересечение границы

Суд назначил им сроки лишения свободы один год и семь месяцев и один год и шесть месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Ханкайский районный суд в Приморье приговорил двух граждан Китая к реальным срокам заключения в колонии общего режима за незаконное пересечение границы, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Ханкайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Китайской Народной Республики. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ ("незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и семь месяцев и один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Как установил суд, осужденные не имея при себе документов на право въезда в Россию, незаконно пересекли границу на территории Ханкайского района Приморского края. В Приморье они планировали добывать лягушек и ловить рыбу без надлежащего разрешения. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, у них обнаружено и изъято 268 незаконно добытых особей дальневосточных лягушек и 12 рыбин.

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