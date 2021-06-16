В ДТП в Ижевске пострадали пять человек

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ижевске. Об этом в среду сообщили журналистам в первом отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

"Около 01:10 напротив дома №110 на улице Камбарской в Ижевске водитель автомобиля Chevrolet - 19-летняя девушка, водительский стаж [которой] составляет девять месяцев, при повороте налево на регулируемом перекрестке столкнулась с Volkswagen Polo под управлением 21-летнего молодого человека, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также три пассажира - 29-летний мужчина из Volkswagen Polo и две девушки 19 и 16 лет в Chevrolet.