В Челябинской области возбудили дело о мошенничестве на сумму свыше 2,7 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 2,7 млн рублей при строительстве системы водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево в рамках государственной программы "Чистая вода". Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы контрольно-счетной палаты региона.

"Материалы контрольного мероприятия, проведенного контрольно-счетной палатой в Ашинском муниципальном районе, легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК РФ по Челябинской области по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверяющих интересовало расходование бюджетных денег в рамках государственной программы "Чистая вода" при строительстве системы водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево. Было установлено, что в 2017-2018 годах компания-подрядчик получила из бюджета деньги за фактически невыполненные ими работы. Ущерб составил более 2,7 млн рублей.