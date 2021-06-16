В аэропорту Геленджика задержали авиадебошира

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Геленджика мужчину, который неадекватно вел себя в самолете рейсом до Москвы. Об этом говорится на сайте "МВД-медиа".

"В Краснодарском крае в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борт воздушного судна сообщением Геленджик - Москва требуется наряд сотрудников транспортной полиции. Причиной вызова правоохранителей стал факт ненадлежащего поведения одного из пассажиров во время посадки на борт самолета - мужчина выражался нецензурной бранью, а также занял три места, расположившись на них лежа, и отказывался их покидать", - говорится в сообщении.

Полицейские доставили правонарушителя, которым оказался 41-летний житель Геленджика, в дежурную часть, где состругавшийся и разлегшийся на 3 креслах самолета авили в отношении него административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". "От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Геленджикским городским судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на двое суток", - добавлено в сообщении.