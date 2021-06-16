Директора санатория в Сочи обвиняют в затягивании сроков передачи объекта

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов обвиняется в затягивании сроков передачи лечебно-профилактического учреждения Российскому обществу "Знание" и извлечении выгоды из работы объекта. При этом, как рассказал в среду ТАСС адвокат Дмитрий Чечерин, сроки передачи санатория не были определены.

Следователи предъявили обвинение Богданову по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Центральный районный суд Сочи арестовал директора санатория на два месяца.

"Следствие считает, что мой подзащитный [Богданов] затягивал передачу санатория "Знание" новому Российскому обществу "Знание" и извлекал выгоду из деятельности санатория. Однако у нас не определен срок передачи, ни в одном документе он не прописан. Богданов не мог нарушить то, что не определено", - сказал собеседник агентства.

Во вторник Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на постановление об избрании Богданову меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам Чечерина, защита просила о смягчении меры пресечения в отношении Богданова - назначении ему домашнего ареста или залога в размере 1 млн рублей, однако суд отклонил эти ходатайства. "Дальше мы будем обжаловать решение суда в 4-й кассационный суд общей юрисдикции в соответствующие сроки", - отметил адвокат.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил о том, что намерен добиваться изменения меры пресечения для арестованного генерального директора санатория "Знание", так как содержание предпринимателей в СИЗО на стадии предварительного следствия в соответствии с законом не допускается.

Согласно данным на сайте Российского общества "Знание" организация осуществляет просветительскую работу в регионах, занимается созданием интеллектуального контента, организацией и проведением бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 85 субъектах РФ.