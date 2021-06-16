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Срок следствия по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве продлен до 23 августа

Незаконная акция с нарушением санитарных норм прошла 23 января

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Срок следствия по делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января в Москве продлен до 23 августа. Об этом ТАСС сообщила адвокат Вероника Полякова, представляющая интересы обвиняемой Киры Ярмыш.

"Срок следствия по "санитарному делу" продлен до 7 месяцев, то есть до 23 августа 2021 года", - сообщила Полякова.

Басманный суд Москвы в среду рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и Дмитрию Барановскому.

Также по делу проходят сотрудница ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь, Олег Навальный, Людмила Штейн и Константин Янкаускас, которым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

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