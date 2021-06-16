Суд в Москве 21 июня начнет процесс над водителем Mercedes, сбившего насмерть двух женщин

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Головинский суд Москвы 21 июня начнет слушание дела в отношении водителя Mercedes Хусена Сомона, который сбил двух женщин на тротуаре на Пулковской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Материалы уголовного дела поступили в суд, слушание назначено на 21 июня в 14:00", - сказала пресс-секретарь.

Он находится под стражей и обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сопряженное с оставлением места ДТП ( пункт "б" части 6 ст. 264 УК РФ). Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 23 марта. Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар, где сбил двух женщин. После аварии водитель оставил автомобиль и скрылся. Пострадавшие были госпитализированы, но позже стало известно, что они умерли в больнице от полученных травм. Задержать виновника ДТП удалось лишь на следующий день.

На допросе Сомон признал вину в содеянном.