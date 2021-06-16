Полиция считает, что участница Pussy Riot хотела сорвать мероприятие ЧЕ по футболу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции считают, что задержанная участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"В материалах ее дела об административном правонарушении сказано, что она намеревалась сорвать некое мероприятие, связанное с футбольной Лигой чемпионов. Но так как она давно прошла, то, видимо, речь идет о чемпионате Европы. Никульшина - модель, у нее должна была быть съемка, и, вероятно, полицейские решили, что она хочет сорвать матч чемпионата Европы. Поэтому они ее задержали в превентивном порядке", - сказал защитник.

Никульшина принимала участие в акции в финальном матче чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда несколько участников Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве.

Никульшина была задержана в среду на 48 часов. В отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудников полиции). Меру ее наказания определит суд, ей грозит до 15 суток ареста. "Судебное заседание по делу Никульшиной должно состоятся завтра в Дорогомиловском суде Москвы", - заключил Тельнов.

В минувшие выходные Никульшина была задержана в районе Лубянской площади. Ей вменили мелкое хулиганство и курение в неположенном месте.