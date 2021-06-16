Суд в Коми заочно осудил заказчиков поджога ТЦ "Пассаж" за вымогательство

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Ухтинский городской суд заочно осудил за вымогательство известных в Ухте предпринимателей, братьев Фахрудина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева, находящихся в международном розыске, говорится в сообщении прокуратуры Республики Коми. Махмудовы и Гаджиев обвинялись в заказе поджога торгового центра "Пассаж", в результате которого погибли 25 человек.

"Ухтинский городской суд в заочном порядке судебного разбирательства рассмотрел уголовное дело в отношении Фахрудина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева, находящихся в международном розыске. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что жители Ухты Антон Коростелев и Алексей Пулялин весной 2005 года поссорились с племянником Махмудовых. В дальнейшем Махмудовы и Гаджиев потребовали от Коростелева и Пулялина 500 тыс. рублей в качестве компенсации за нанесенную обиду. Несколько раз молодых людей избивали и угрожали убийством. Поскольку выплатить такую сумму они не имели возможности, вымогатели потребовали ее отработать, совершив поджог торгового центра "Пассаж".

Суд назначил Фахрудину Махмудову 4,5 года лишения свободы, Асрету - 4 года и 8 месяцев лишения свободы, обоим - в исправительной колонии общего режима. Гаджиев осужден на шесть лет и семь месяцев колонии строгого режима. Махмудовым в срок отбытого наказания зачтено время содержания под стражей, в связи с чем суд постановил считать наказание отбытым.

11 июля 2005 года в результате пожара в ухтинском "Пассаже" погибли 25 человек, причиной пожара стал умышленный поджог. 10 июля 2009 года Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению исполнителей преступления - Коростелева и Пулялина. Заказчиками поджога следствие называло Гаджиева и братьев Махмудовых. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми, прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. Махмудовы и Гаджиев за это время скрылись и позже были объявлены в международный розыск. 24 марта 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Днепропетровске (ныне - г. Днепр) задержала находившегося в международном розыске по линии Интерпола "подозреваемого в поджоге торгового центра в Ухте - неоднократно судимого уроженца Дагестана".