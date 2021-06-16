У фермеров в Крыму похитили урожай лаванды весом 2,5 тонны

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Полиция задержала в Санкт-Петербурге подозреваемую в похищении урожая лаванды весом 2,5 тонны с полей в Крыму, сообщается в среду на сайте МВД по республике.

С сообщением о краже урожая эфирно-масличных растений в полицию обратился 21-летний симферополец, который вместе с отцом и старшей сестрой выращивает лаванду на продажу.

"Приехав в очередной раз на свои поля, он вместе с отцом обнаружил, что сортовые душистые травы, предназначенные для реализации, скошены. На частных угодьях, принадлежащих семье, отсутствовал урожай весом 2,5 тонны. Сумма ущерба составляла более 300 тыс. рублей. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержана 27-летняя сестра потерпевшего - соучредительница общего семейного бизнеса", - говорится в сообщении.

На допросе подозреваемой было установлено, что девушка собрала урожай и продала, не поставив в известность своих напарников. "Присвоив деньги за реализацию товара, она переехала жить в Санкт-Петербург, где и была задержана оперативниками из Симферополя", - сообщается на сайте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере". "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудниками полиции также устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.