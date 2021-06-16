В Ростовской области суд арестовал мужчину, обвиняемого в похищении ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июня. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области, его обвиняют в похищении пятилетнего ребенка из детского сада. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к забору дошкольного учреждения и подозвал к себе незнакомого пятилетнего мальчика, который находился на прогулке. Затем он перетащил ребенка через забор и, удерживая, начал удаляться от детского сада. Мужчину остановили сотрудники учреждения, которые смогли его задержать и передать сотрудникам полиции.

"По ходатайству следователя, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что обвиняемый арестован на два месяца.

Отмечается, что мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". В настоящее время по уголовному делу выполняют следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенного преступления.