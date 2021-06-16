Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Техасе

ТАСС, 16 июня. Неизвестный мужчина, вооруженный винтовкой, в среду открыл стрельбу по полицейским в городе Хани Гроув (штат Техас). В результате перестрелки был ранен сотрудник правоохранительных органов, сообщила полиция города на своей странице в Facebook.

По ее данным, полицейские приехали утром в среду на вызов о возможной бытовой ссоре. Вооруженный мужчина открыл по ним стрельбу. Один из них был ранен и госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время полицейская операция продолжается, на место инцидента стянуты дополнительные силы. Жители расположенных поблизости домов эвакуированы.