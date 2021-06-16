В Москве задержан подросток, катавшийся на самокате в метро

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Полиция Москвы задержала подростка, который прокатился на самокате по перрону станции метро "Арбатская", зацепившись за вагон поезда. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

Ранее сообщалось, что прокуратура Московского метрополитена начала проверку по этому факту. "Полицейскими была установлена личность нарушителя, которым оказался 17-летний житель столицы. Юноша был доставлен в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Молодому человеку грозит предупреждение или административный штраф в размере 100 рублей.