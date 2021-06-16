Правоохранители задержали участника нападения на псковских десантников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военнослужащих шестой парашютно-десантной роты Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"16 июня во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу задержан член банды Басаева, уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием планируется предъявить ему обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих", - говорится в сообщении. Следствие будет добиваться его ареста.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.