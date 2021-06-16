Суд в Красноярске продлил до 21 августа арест бизнесмену Быкову

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову в рамках расследования уголовного дела о подстрекательстве к совершению убийства по найму в 2005 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"). Утром 18 января 2005 года бизнесмен Андрей Неколов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска.

"Быкову судом в связи с необходимостью выполнения следственных и процессуальных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания под стражей до 21 августа 2021 года", - сообщила пресс-служба.

По данным СК, Быков осенью 2004 года предложил знакомому совершить убийство бизнесмена. Мужчина дал согласие за $50 тыс. Свою причастность к совершенному преступлению Быков отрицает.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.