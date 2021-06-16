В Москве вынесли приговор участникам банды, на счету которой 40 тяжких преступлений

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к длительным срокам заключения восьмерых участников банды, на счету которой 40 тяжких преступлений, трое из них осуждены на пожизненный срок. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Руководителям межрегиональной преступной группы Дмитрию Лесникову и Дмитрию Завьялову, а также участнику банды Радифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Пятерым участникам преступной группы назначено наказание в лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режима", - сказала Иванова. Они признаны виновными в бандитизме, участии в преступном сообществе, покушении на убийства и убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном обороте оружия, хулиганстве, грабеже и разбое.

Банда действовала в период с 1999 по 2011 год. Ее участники совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои, на территории Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.