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Ангар с пластиковой тарой загорелся в промзоне в Петербурге

Площадь пожара составляет 750 кв. м
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пожар на площади 750 кв. м произошел в металлическом ангаре с пластиковой тарой в промзоне в Колпинском районе Петербурга в среду, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"16 июня в 18:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, дорога на Металлстрой, д. 5. В металлическом ангаре размером 30 на 50 м происходит горение обстановки на площади 750 кв. м", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Возгорание тушат 12 единиц техники и 48 пожарных.

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