Материалы дела экс-чиновника Росрыболовства Хохлова направят в прокуратуру

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, экстрадированного в РФ с территории Кипра в рамках дела о мошенничестве на $7 млн. Как уточнил ТАСС его адвокат Валентин Рыбицкий, в ближайшее время материалы дела будут направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

"Предварительное следствие по делу в отношении нашего подзащитного, экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова завершено. Несмотря на то, что сторона защиты была абсолютно незаконно ограничена в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, сегодня мы заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении нашего подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал собеседник агентства. В ближайшее время для утверждения обвинительного заключения материалы будут направлены в столичную прокуратуру, добавил он.

По словам другого адвоката обвиняемого Игоря Зубера, защита также заявила о невозможности справедливого рассмотрения настоящего дела судом "ввиду грубейших системных и фундаментальных нарушений" требований российского и международного права на стадии досудебного производства. "Мы заявили о незаконном уголовном преследовании в целях, несовместимых с правосудием, Хохлова, заведомая невиновность которого в предъявленном ему обвинении не вызывала у следствия сомнений изначально, поскольку Хохлов никогда не вступал ни с кем в преступный сговор на хищение чужих средств путем обмана или злоупотребления доверием, не состоял в группе лиц, умысел участников которой был направлен на хищение чужих денежных средств, не участвовал в распределении ролей в такой группе лиц, ни у кого денег за трудоустройство никогда не брал, трудоустройство никому не обещал, а доказательств обратного за пять лет следствие не представило", - резюмировал защитник.

Дело Хохлова

2 июня Мосгорсуд освободил Хохлова из СИЗО, его перевели под домашний арест на один месяц. Вместе с тем следователь разрешил ему ежедневные прогулки в течение двух часов в день, а также пройти медицинское обследование. Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия ограничил экс-советника главы Росрыболовства и его защитников в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, который установлен до 16 июня.

Хохлов был экстрадирован в конце прошлого года с территории Кипра при участии Генпрокуратуры. По словам защиты обвиняемого, он сам хотел вернуться в РФ для того, чтобы разбирательство его дела было объективным и справедливым. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 млн.