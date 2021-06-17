В России тушат лесные пожары на площади почти 60,5 тыс. га

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Площадь действующих в российских регионах пожаров составляет почти 60,5 тыс. га. Наиболее крупные пожары зафиксированы в Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.06.2021 в России ликвидировано 76 лесных пожаров на площади 2 189 га. На 00:00 мск 17.06.2021 на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 60 427 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Иркутской области действует три пожара на площади 33 690 га, в Якутии зафиксировано 15 пожаров на площади 23 702 га. В Магаданской области зафиксировано четыре пожара на площади 1 238 га, в Тюменской области - 16 пожаров на площади 1 223 га. Также природные пожары действуют в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской и Свердловской областях, на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях, в Республике Башкортостан, в Томской области, Пермском крае, Республике Коми.

На тушении задействованы 2 821 человек, 431 единица техники, 63 воздушных судна следят за обстановкой, 26 задействованы в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 46 субъектах РФ.