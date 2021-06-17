В Якутии экс-сотрудницу банка приговорили к 4,5 года колонии за хищение более 35 млн руб.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Якутии приговорил бывшего старшего менеджера по обслуживанию в одном из банков республики к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии за хищение более 35 млн рублей, сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Подсудимая в период времени с июля по август 2020 года в целях погашения своих долгов по кредитным обязательствам, а также участия в торгах и брокерских операциях, используя свое служебное положение, в рабочее время выносила наличные денежные средства из помещения кассы банка. Их общая сумма составила более 35 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, чтобы скрыть недостачу, обвиняемая подменяла деньги на поддельные купюры в вакуумных упаковках. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда", - следует из сообщения.