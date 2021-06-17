Суд в Приморье дал от пяти до семи лет колонии укравшим сейф с 10 млн руб. у граждан Китая

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Приморском крае приговорил троих местных жителей к лишению свободы на срок от пяти до семи лет за кражу сейфа с 10 млн рублей у двух граждан Китая, сообщает в четверг прокуратура региона.

"Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении трех жителей региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере). Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд в зависимости от роли каждого назначил наказание в виде лишения свободы от пяти лет до семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2020 года фигуранты ночью проникли в жилой дом на территории свинофермы в селе Галенки Октябрьского района. Из помещения второго этажа они вынесли сейф, в котором находилось 10 млн рублей, принадлежащие двум гражданам КНР. В ходе предварительного расследования у фигурантов были изъяты только 4,6 млн рублей.

При этом гражданский иск о возмещении причиненного ущерба удовлетворен судом в полном объеме.