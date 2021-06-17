Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 200 га

ТАСС, 17 июня. Площадь природных пожаров на территории Якутии за минувшие сутки увеличилась более чем на 200 га. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Павла Гарина.

"За сутки количество пожаров увеличилось на шесть очагов, площадь пожаров увеличилась на более чем на 200 га за счет обнаружения новых очагов в обслуживаемой зоне и в зоне контроля. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Оймяконском, Сунтарском и Томпонском районах, где зарегистрировано восемь очагов на общей площади свыше 23 тыс. га", - приводятся слова Гарина.

Основные усилия направлены на защиту населенных пунктов.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по состоянию на 17 июня в Якутии зарегистрировано 15 пожаров на площади 23,7 тыс. га. "Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. За сутки на территории региона отработано 19 проб атмосферного воздуха на территории шести районов, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В минувшие сутки в некоторых районах Якутии прошли дожди, в ближайшие дни прогнозируется повышение температуры воздуха в центральных и южных районах республики до плюс 32 градусов.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.