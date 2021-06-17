В Приамурье три населенных пункта оказались отрезанными от дорог из-за ливней

ТАСС, 17 июня. Три населенных пункта в Магдагачинском районе Амурской области с населением более 700 человек остались без транспортного сообщения в результате подтопления дорог из-за сильных дождей. Еще в одном районе затоплены приусадебные участки и дороги, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В результате подтопления дорожного полотна без транспортного сообщения в Магдагачинском районе оказались три населенных пункта: поселки Толбузино и Кузнецово, село Черняево. В этих населенных пунктах, по информации администрации, тяжелобольных жителей нет, имеется запас продуктов питания и медикаментов", - говорится в сообщении.

В Зейском районе Приамурья осадки привели к подтоплению 11 приусадебных участков в селе Ивановка и семи участков дорог местного значения. Сообщение затруднено, но возможно на технике высокой проходимости, между селом Ивановка и городом Зея, селом Заречное и поселком Амуро-Балтийск.

В зоне паводка работают оперативные группы специалистов МЧС и региональных спасателей. 17 июня, в четверг, организована лодочная переправа для жителей села Черняево и поселка Кузнецово в Магдагачинском районе. Дорожные службы восстанавливают проезд.

Ранее синоптики прогнозировали на 17 и 18 июня в Амурской области сильные дожди, ливни, порывистый ветер. По данным МЧС, прогноз полностью оправдался, ожидается дальнейшее выпадение осадков. В четверг в Магдагачинском и Зейском районах идет ливневый дождь, скорость ветра 10-18 м/c, вечером ожидается усиление до 25 м/с.